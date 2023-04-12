



Автобусы "Эгед" прекращают курсировать в Эйлат из-за непогоды

Автобусы "Эгед" временно прекращают курсировать в Эйлат из-за неблагоприятных погодных условий.



"Из-за неблагоприятных погодных условий и остановки движения на шоссе 90 и 40 линии обслуживания "Эгед" из города Эйлат и в него были приостановлены», - сказано в заявлении.



Уточняется, что автобусы возобновят курсирование в нормальном режиме, когда полиция откроет дороги.



"Мы приносим извинения за неудобства и просим общественность оставаться в курсе событий на веб-сайте компании и через средства массовой информации", - добавили в "Эгед".

