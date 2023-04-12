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Автобусы "Эгед" прекращают курсировать в Эйлат из-за непогоды
12.04.2023 14:34 Алина Груднева

Автобусы "Эгед" прекращают курсировать в Эйлат из-за непогоды

Автобусы "Эгед" временно прекращают курсировать в Эйлат из-за неблагоприятных погодных условий.

"Из-за неблагоприятных погодных условий и остановки движения на шоссе 90 и 40 линии обслуживания "Эгед" из города Эйлат и в него были приостановлены», - сказано в заявлении.

Уточняется, что автобусы возобновят курсирование в нормальном режиме, когда полиция откроет дороги.

"Мы приносим извинения за неудобства и просим общественность оставаться в курсе событий на веб-сайте компании и через средства массовой информации", - добавили в "Эгед".
 

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