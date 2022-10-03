



Автобусный музей "Эгед" приглашает на Суккот!

Исторический центр Эгеда откроется бесплатно для семей на Суккот.



Посетители Центра смогут окунуться в атмосферу первых дней основания государства и почувствовать себя пассажирами служивших в те времена автобусов. Для детей – это увлекательное путешествие, для взрослых – встреча со своим детством и юностью.



В салон многих автобусов можно зайти: подивиться ретро-дизайну, увидеть специальную сумку водителя, устройство для монет и компостер с индивидуальным рисунком прокола, который был у каждого водителя "Эгед" во времена, предшествовавшие эпохе бумажных билетов, которую уже не застали многие юные владельцы карточек "Рав-Кав".







Директор и основатель Центра истории "Эгед" Ноах Слуцкий убежден, что о самых важных событиях прошлого можно и нужно рассказывать простым

языком, понятным и взрослым, и детям, тогда история затронет сердце каждого. "У большинства автобусов в Центре есть свой собственный рассказ, - говорит Ноах, - Старый форд, прозванный в народе кастрюлей – форд "Тэпале" (идиш), можно было часто увидеть в 30-х годах на проселочных дорогах.

Курсируя между поселениями, он доставлял яйца, бидоны с молоком, кур и овощи. Совсем рядом знаменитый автобус 2094, который был атакован на следующий день после провозглашения государства Израиль; с этого нападения на перекрестке Нахалим началась Война за Независимость. Первый автобус, который отправился в Санта-Катарину после Шестидневной войны; двухэтажный автобус, который эксплуатировался "Эгед" в 90-х годах".







Исторический центр Эгеда расположен на улице Дан Шомрон в Холоне. Он будет открыт на Суккот со вторника по пятницу в период с 11 по 14 октября, с 8:30 до 12:00. Вход и парковка бесплатны.



Адрес: улица Дан Шомрон, Холон.

Исторический центр открыт в течение года каждую пятницу с 8:00 до 12:00.

Групповые посещения проводятся по воскресеньям и четвергам с 8:00 до 11:30

(только по предварительной записи).

Телефон: 03-914-23-61

Адрес почты: [email protected]