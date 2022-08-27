



Австралийский клуб внедрил политику абсолютной нетерпимости к домогательствам

Ночной клуб в Австралии ввел правило, запрещающее людям смотреть на другого гостя без его согласия.



Политика абсолютной нетерпимости к притеснениям в клубе 77 в Сиднее недавно была расширена, чтобы пресечь нежелательное внимание со стороны посторонних и позиционировать клуб как «безопасное место».



Руководство клуба опубликовало в Instagram объявление о новых правилах поведения в клубе:



"Клуб привлек некоторых людей, которые не разделяют наши ценности и этику, когда речь идет о клубной культуре, согласии и домогательствах. В ответ на это мы обновили нашу политику безопасности и преследований и ввели новые меры, чтобы это место оставалось безопасным пространством".



Клуб неизменно привержен приличиям и сохраняет безопасную и действительно открытую атмосферу для своих клиентов, артистов и персонала. По мнению клуба, внедрение процедур по устранению инцидентов после их возникновения — это лишь один из аспектов создания безопасной среды.



"Мы также обязаны обучать новых посетителей клуба и помогать им понять, что считается неприемлемым поведением в зале и на танцполе", — говорится в сообщении.



"Как ночной клуб, мы призываем вас взаимодействовать с незнакомцами, однако любое взаимодействие должно начинаться с устного согласия. Это также применимо, если вы, например, смотрите на кого-то издалека, что расценивается как домогательство", — добавило руководство клуба.



По сообщению Club 77, специальный "сотрудник службы безопасности" в розовом жилете будет отвечать за обработку жалоб, а "нарушители" будут выведены. Человек может немедленно сообщить сотруднику службы безопасности, если он подвергается преследованиям со стороны другого гостя или привлекает нежелательное внимание.



"Если мы получим сообщения о каком-либо поведении, которое заставило кого-то чувствовать себя некомфортно, человек, о котором сообщается, будет удален из клуба и передан полиции. Мы делаем это, чтобы все чувствовали себя в безопасности, и чтобы наши посетители могли смело обращаться к персоналу в ситуации, когда они почувствовали себя небезопасно", — говорится далее в сообщении.



Клуб также попросил своих клиентов оставить отзыв об их нововведении, направленном на формирование прочной культуры согласия.