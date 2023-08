Австралийская долгожительница в 111 лет раскрыла секрет долголетия

Австралийской долгожительнице Катрине ван дер Линден в конце августа исполнится 111 лет.



В интервью местному каналу ABC позитивная бабушка призналась, что ее секретом является активный образ жизни.



Родившаяся в 1912 году долгожительница считается старейшим из ныне живущих людей на континенте. По словам женщины, она до сих пор занимается фитнесом, катается на велосипеде и старается часто гулять на свежем воздухе. Но это не единственный секрет долголетия Катрины.



"Будь доволен тем, что дает тебе жизнь. Иногда это хорошо, иногда не очень, но надо принимать плохое с хорошим, и ты сможешь сделать свою жизнь счастливой", - считает австралийка.



По словам директора дома престарелых, где она живет, позитивная бабушка является источником вдохновения для своих соседей.



"Она регулярно ходит по объекту, открывает выходные двери. Благодаря ей, у нас появилось несколько новых жильцов, которые приспособились к одному и тому же распорядку дня", - отметил он.

Cheers to 110 happy and healthy years! South Australia’s oldest woman Catherina van der Linden is joining the supercentenarian club, celebrating her 110th birthday with family, friends and champagne. Her secrets to a long life in 7NEWS Adelaide’s Ray of Sunshine at 6pm. #7NEWS pic.twitter.com/EuxFyiqVdz

South Australia’s oldest resident is marking an extra special milestone with cake and champagne. Supercentenarian Catherina van der Linden is celebrating her 110th birthday. Born in 1912, Catherina says the secret to her long life is keeping active with daily walks. #7NEWS pic.twitter.com/fsqnSf0N2D