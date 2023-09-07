



Австралийка зарабатывает $600 в месяц, сдавая половину кровати в аренду

Австралийской предпринимательнице Моника Джеремайя удалось зарабатывать 500 фунтов стерлингов (623 доллара) в месяц. Накопив необходимую сумму, она смогла открыть модельную компанию, что было для нее “бизнес-мечтой”.



Предпринимательница сдает в аренду за 500 фунтов в месяц половину своего матраса, который занимал в течение двух лет ее бывший.

Так называемая “горячая постель” идеально подходит для Моники, поскольку она “никогда не бывает одна”.



“Горячие постельные принадлежности отлично подходят для людей, которые способны эмоционально отстраниться и спать рядом с другим без каких-либо обязательств. Это идеальная ситуация, особенно если вы сапиосексуал (человек, которого привлекает не внешность партнера, а его интеллект – чем умнее человек, тем выше сексуальное влечение”, как я, и предпочитаете общение физической близости”, – говорит женщина. “Чтобы сделать “горячую постель”, нужны два человека, которые уважают пространство, ценности и границы друг друга. Это все равно, что жить в одной комнате с двумя кроватями”.



Первым клиентом Моники был человек, которого она уже знала, и это дало толчок ее бизнесу.



“В начале 2020 года из-за Covid я внезапно оказалась одинокой – мое процветающее международное образовательное агентство рухнуло в одночасье, а моя преподавательская карьера внезапно стала неудовлетворительной, поскольку образование перешло в онлайн”, – вспоминает она. “Моя жизнь буквально выходила из-под моего контроля. Я знал, что мой единственный выход — это мыслить нестандартно, и именно поэтому я решил сделать “горячую постель”. Я проглотил свою гордость, связалась со своим бывшим партнером, с которым не разговаривала целый год, и сказал ему: “Хочешь вместе пережить Covid?» и, к моему удивлению, он сказал да”.



Однако Моника считает, что ее услуги ничем не отличаются от “люкса в пятизвездочном отеле”, поскольку у нее “красиво и удобно”.