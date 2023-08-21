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Австралийка собрала коллекцию 150 редких Барби, ценой не менее 500 долларов
21.08.2023 11:12 Наталья Богинская

Австралийка собрала коллекцию 150 редких Барби, ценой не менее 500 долларов

Элисон Бертон делит свой дом в Брисбене с более чем 150 редкими и дорогими куклами Барби.

В доме 72-летней женщины есть длинноволосая Барби 1980-х годов, бесшабашная Барби Nascar и ослепительные инкрустированные драгоценностями принцессы Барби.

“Я всегда думала, что это совершенно великолепные куклы”, – говорит Элисон. “Моя дочь любила играть с ними, одевать их, придумывать маленькие сценки и истории”.

Она начала серьезно коллекционировать кукол около 20 лет назад и с тех пор зорко следит за рынком. По оценкам Бертон, ее коллекция праздничных кукол в отличном состоянии будет стоить более 500 долларов каждая на международном рынке.

Несмотря на предложения ее детей продать кукол, Элисон пока не собирается с ними расставаться потому что “они бесценны”. 

 

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