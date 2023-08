Австралийка собрала коллекцию 150 редких Барби, ценой не менее 500 долларов

Элисон Бертон делит свой дом в Брисбене с более чем 150 редкими и дорогими куклами Барби.



В доме 72-летней женщины есть длинноволосая Барби 1980-х годов, бесшабашная Барби Nascar и ослепительные инкрустированные драгоценностями принцессы Барби.



“Я всегда думала, что это совершенно великолепные куклы”, – говорит Элисон. “Моя дочь любила играть с ними, одевать их, придумывать маленькие сценки и истории”.



Она начала серьезно коллекционировать кукол около 20 лет назад и с тех пор зорко следит за рынком. По оценкам Бертон, ее коллекция праздничных кукол в отличном состоянии будет стоить более 500 долларов каждая на международном рынке.



Несмотря на предложения ее детей продать кукол, Элисон пока не собирается с ними расставаться потому что “они бесценны”.





Alison Burton hasn't seen the Barbie movie, but she does have more than 150 rare dolls https://t.co/AYKEnSGv2l