



Австралийка не хочет травить вши у дочери, потому что веганша

Женщина-веганша из Австралии отказывается травить вши на голове своей дочери, потому что является веганшей.



По данным Daily Mail, эту историю рассказала ее соседка.



Ребенок постоянно чешет голову. Когда соседка решила устроить проверку, она обнаружила гнид и вши. Женщина обратилась к журналистам за советом, как можно образумить веганшу-мать, которая отказывается принимать меры.



"Моя семилетняя дочь дружит с соседской девочкой, семья которой — вегетарианцы. Это нормально. Мы уважаем их выбор и даже готовим специальную еду, когда малышка Ривер приходит поиграть", — призналась женщина.



Когда женщина подошла к подруге, увидев вшей в голове ребенка, она была в шоке, узнав о том, что та знает о проблеме.



Мама зараженной девочки сказала, что ей не позволяет убрать дикое животное с головы собственной дочери ее вегенский образ жизни. Австралийка вычесывала ребенку вшей гребнем, в надежде, что они сами уйдут, но при этом выживут. Травить она их отказалась.