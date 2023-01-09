



Австралиец влюбился в секс-куклу и "познакомил" ее с мамой

Австралийский плотник из сельской местности Нового Южного Уэльса по имени Род влюбился в секс-куклу Карину после разрушительного разрыва.



После нескольких лет отсутствия физической близости Род решился на покупку секс-куклы. Он потратил на нее 2064 доллара, сообщает New York Post.



Несмотря на нулевые знания о секс-куклах, 54-летний мужчина сказал, что Карина "во многом изменила его жизнь" и, наконец, дала ему то, о чем нужно заботиться.



"Медленно мое сердце открылось, и я отвлекся от своего горя по поводу потери моей бывшей невесты, которое просто не могло уйти само по себе", - рассказывает Род.



Всего через два месяца после покупки Карины, Род принял важное решение познакомить ее со своей мамой на Рождество. Мама новую "невесту" сына не оценила.



"Мама смотрела на нее как на яд", - заявил мужчина. Однако, со временем мать приняла ситуацию.



Позже Род купил еще одну секс-куклу по имени Лорен по сниженной цене в 2000 долларов, которую он описывает как "мечтательницу" и сестру Карины. Также он начал отношения на расстоянии с женщиной по имени Дженни из Вьетнама вскоре после покупки двух его кукол. Род сказал, что его куклы составляют ему компанию, когда он не может быть с Дженни. Он использует свое свободное время, чтобы купать, одевать, баловать и фотографировать их.



