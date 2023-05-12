



Авив Гефен: никто не заставит нас замолчать



Вчера вечером (четверг), как и планировалось, состоялся грандиозный концерт Авива Гефена, посвященный его пятидесятилетию.



На мероприятие пришли около 40 000 человек. Несмотря на ситуацию с безопасностью, было решено провести шоу, а командование службы тыла выпустило инструкции для зрителей, на случай стрельбы и предупреждений: "Ложитесь на землю и защищайте голову".



היה מרגש במיוחד מבחינתי כאשר כוכבות וכוכבי ״עניין של זמן״ התאחדו ועלו לבמה לשיר בנשף הרוק של אביב גפן.



אין כמוכם 💙💙💙



עוד נשנה את העולם.@avivgeffen pic.twitter.com/7sg9IDAbx0 — הדר סגל Hadar Segal ✊🇮🇱 (@hadarse) May 11, 2023

Авив Гефен посвятил одно из своих произведений жителям граничащих с Газой территорий и сказал со сцены: "Мы собрались здесь сегодня, чтобы передать послание, которое важнее любой песни - что мы выбираем жизнь. Никто и никогда не заставит Израиль замолчать".Собравшиеся на концерт получили сообщение на свои мобильные телефоны. Оно гласило: "Уважаемый гость, если во время шоу поступит сигнал тревоги, вы должны лечь на землю и защитить голову руками. Вы должны оставаться лежа на земле в течение 10 минут. Обратите внимание: вас просят оставаться на своем месте, чтобы избежать травм в результате чрезвычайной ситуации и заторов на выходах".Помимо этого, Гефен написал на Instagram: "Всех дорогих жителей приграничных территорий я обнимаю и люблю. Для меня важно сказать всем покупателям билетов, которые не смогут прийти на шоу сегодня вечером, позвонить в кассу Тель-Авива (*2207), чтобы получить ответ".