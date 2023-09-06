Авив Гефен накинулся на коллег, молчащих о правовой реформе
Израильский рок-исполнитель и автор песен Авив Гефен раскритиковал артистов, которые не занимают никакой позиции в отношении правовой реформы.
Соответствующее заявление он сделал, выступая на концерте в синагоге Рикештрассе в Берлине.
Он похвалил и поддержал артистов, которые "поют, оказывают влияние и являются голосом нации" в этих дебатах о борьбе за демократию.
"Я хочу поддержать отсюда моих храбрых друзей-творцов, которые, по моему мнению, делают святое дело, а также хочу посмеяться над теми, которые в телефонных разговорах говорят точно так же, как и большинство людей в Израиле - и, тем не менее, не занимают никакой позиции и предпочитают зарабатывать больше денег и больше аудитории, но при этом терять Израиль. Я надеюсь, что они присоединятся к нам и проявят храбрость", - сказал он.
По словам Гефена, израильтяне переживает очень трудные месяцы на фоне существующего раскола в своей стране.
"Люди разделены, и мы переживаем очень трудные времена. Я всегда призывал уважать друг друга и буду призывать к примирению через компромисс", - добавил он.
אביב גפן מנצל את הבמה בברלין כדי לתמוך במחאה ומאחל לישראל יהודית ליברלית ודמוקרטית. דיבר על אומנים בישראל שלא מביעים את דעתם ״כדי להרוויח יותר כסף״ ואמר שישראל זקוקה להם. הוא איחל לבחירות בקרוב והביע את תמיכתו בבני גנץ pic.twitter.com/SBZE0tUaEd— Antonia Yamin אנטוניה ימין (@antonia_yamin) September 5, 2023