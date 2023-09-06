



Авив Гефен накинулся на коллег, молчащих о правовой реформе

Израильский рок-исполнитель и автор песен Авив Гефен раскритиковал артистов, которые не занимают никакой позиции в отношении правовой реформы.



Соответствующее заявление он сделал, выступая на концерте в синагоге Рикештрассе в Берлине.



Он похвалил и поддержал артистов, которые "поют, оказывают влияние и являются голосом нации" в этих дебатах о борьбе за демократию.



"Я хочу поддержать отсюда моих храбрых друзей-творцов, которые, по моему мнению, делают святое дело, а также хочу посмеяться над теми, которые в телефонных разговорах говорят точно так же, как и большинство людей в Израиле - и, тем не менее, не занимают никакой позиции и предпочитают зарабатывать больше денег и больше аудитории, но при этом терять Израиль. Я надеюсь, что они присоединятся к нам и проявят храбрость", - сказал он.



По словам Гефена, израильтяне переживает очень трудные месяцы на фоне существующего раскола в своей стране.



"Люди разделены, и мы переживаем очень трудные времена. Я всегда призывал уважать друг друга и буду призывать к примирению через компромисс", - добавил он.

