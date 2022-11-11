



Авиакомпания TUS подала заявку на прямые авиарейсы из Израиля в Катар

После объявления в четверг о подписании соглашения между Израилем, ФИФА и Катаром, которое позволит выполнять прямые рейсы по маршруту Тель-Авив-Доха в период чемпионата мира, компания TUS подала заявку на выполнение полетов в Катар.



Переговоры о прямых рейсах между Израилем и Катаром начались полгода назад, и теперь соглашение действительно достигнуто. Чемпионат мира начнется через 10 дней, и ожидается, что в ближайшие дни авиакомпании опубликуют цены на билеты.



У Израиля и Катара нет дипломатических отношений и прямого авиасообщения. Однако, как минимум на период прохождения чемпионата мира, у израильтян будет возможность полететь в Доху без пересадок. Также в Катаре будут предоставляться консульские услуги для граждан Израиля через специальную группу, которая будет создана в Дохе.



Алон Ошфиз, генеральный директор Министерства иностранных дел, приветствовал соглашение: "Я хотел бы поблагодарить ФИФА и катарскую принимающую сторону. Сегодняшнее объявление позволит гражданам Израиля свободно путешествовать в Катар и участвовать в играх чемпионата мира. Мы успешно закрыли все гарантии, включая доступ Израиля к консульским услугам во время их пребывания в Катаре. Поскольку это первый чемпионат мира,проводимый на Ближнем Востоке, праздник футбола гарантирован, а израильтянам предоставляется возможность наладить отношения и поделиться культурным опытом с людьми во всем нашем регионе и во всем мире. Я благодарю многих партнеров за достижение соглашения, в том числе правительственные министерства и футбольную ассоциацию".

