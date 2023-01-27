



"Аватар: Путь воды" стал пятым самым кассовым фильмом всех времен

Фильм "Аватар: Путь воды" занял пятое место в рейтинге самых кассовых фильмов мира.



На данный момент сборы фильма составляют 2,054 миллиарда долларов, сообщает The Collider. Издание отмечает, что не исключено, что фильм скоро обгонит другую культовую картину - "Звездные войны: Пробуждение силы", которая занимает четвертое место по кассовым сборам ($2,071 млрд).



Сможет ли новый "Аватар" превзойти "Титаник", собравший 2,194 миллиарда долларов, еще неизвестно

