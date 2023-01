Астронавт, вошедший в историю, женился в 93 года

Легендарный астронавт Базз Олдрин, который вошел в историю как второй человек на Луне, объявил, что женился на своей девушке в день своего рождения.



По данным The Daily Mail, в пятницу ему исполнилось 93 года.



Невеста моложе Олдрина на 30 лет. Соответствующее объявление астронавт сделал в Twitter.



"В мой 93-й день рождения и в день, когда меня также чествуют "Живые легенды авиации", я рад сообщить, что моя давняя любовь, доктор Анка Фаур, и я связали себя узами брака", - сообщил он.



По словам Олдрина, небольшая церемония бракосочетания прошла в Лос-Анджелесе. Он отметил, что со своей новоиспеченной супругой взволнованы, "как подростки".



63-летняя доктор Фаур в настоящее время работает исполнительным вице-президентом Buzz Aldrin Ventures LLC. Судя по ее записи в LinkedIn, она работает в компании с 2019 года.

On my 93rd birthday & the day I will also be honored by Living Legends of Aviation I am pleased to announce that my longtime love Dr. Anca Faur & I have tied the knot.We were joined in holy matrimony in a small private ceremony in Los Angeles & are as excited as eloping teenagers pic.twitter.com/VwMP4W30Tn