



Астронавт из ОАЭ стал первым арабом, вышедшим в открытый космос

Эмиратский астронавт Султан аль-Неяди стал первым арабом, который вышел из Международной космической станции (МКС) в пятницу в открытый космос.



Аль-Неяди, которого его альма-матер назвала “космическим султаном“, стал первым арабским астронавтом, отправившимся в шестимесячную космическую миссию, когда в прошлом месяце он отправился на МКС на борту ракеты SpaceX. 41-летний мужчина совершил “первый в истории арабский выход в открытый космос“ в скафандре с эмиратским флагом, сообщил Космический центр Мохаммеда бин Рашида (MBRSC) в ОАЭ, назвав это “новой исторической вехой“.



“Султан Аль-Неяди вышел из люка, это был первый в истории выход арабского астронавта в открытый космос”, — сообщило NASA.



По данным MBRSC и NASA, выход в открытый космос продлится около шести часов и тридцати минут.



Вместе со Стивеном Боуэном из NASA Аль-Неяди ”заменит блок радиочастотной группы и подготовится к установке солнечных батарей”, — сообщил астронавт из ОАЭ в Twitter.



Аль-Неяди — второй человек из страны Персидского залива, отправившийся в космос после восьмидневной миссии Хаззаа аль-Мансури в 2019 году. Но он первый араб, отправившийся в длительный космический полет.



ОАЭ — новичок в мире освоения космоса , но быстро завоевывает популярность. В 2021 году страна отправила на Марс беспилотный космический корабль — первую межпланетную миссию арабского мира — и в прошлом году луноход на Луну.

