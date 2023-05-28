



Астрологи назвали самые пессимистичные знаки зодиака

Астрология позволяет определить людей, которые не смотрят на стакан наполовину полный.



Как сообщает jpost, астрологи определили самые негативные и пессимистичные знаки зодиака



Телец



"Земной знак, который имеет тенденцию быть реалистичным, а не пессимистичным , но его упрямство может принести негатив, — объяснила BestLife Марита Андреева, астролог из приложения Futurio. - Даже если им понадобится помощь — они не попросят о ней".



Шарлотта Кирстен, основательница астрологического блога, добавила, что "это заставляет их выглядеть сверхконкурентными»". Их упрямое поведение заставляет сопротивляться изменениям и смотреть только на отрицательную сторону любой ситуации.



Дева



Как и Телец, этот знак не одобряет неизвестность.



"Девы жаждут порядка, структуры и иерархии, и хотя изменения могут улучшить такие ситуации, они хорошо осведомлены обо всех возможных негативных последствиях и побочных эффектах — обычно еще до того, как они произойдут", — делится Кирстен.



Клэр добавила, что их перфекционистское поведение «"также может сделать их раздражительными и чрезмерно критичными по отношению к себе и другим". Это может привести к беспокойству и негативному мышлению.



Рак



Рак известен как самый чувствительный знак зодиака.



"Они очень чуткие и заботятся о других", — говорит Клэр.



Но поскольку они являются водным знаком, которым управляет Луна, они также склонны к "капризам, чрезмерной реакции и неуверенности", добавляет она.



Как говорит Кирстен, "Раки не могут перестать "чувствовать все это", поэтому они часто позволяют своим эмоциональным инстинктам и опасениям влиять на восприятие ситуации. Это может быть прекрасно в обстоятельствах, требующих сочувствия, но катастрофично в других обстоятельствах."



Козерог



Как знак, управляемый Сатурном, планетой структуры и дисциплины, Козероги наиболее известны как трудоголики и санитары, "но они также могут показаться пессимистичными, жесткими и бесчувственными", — говорит Клэр.



Их желание не сбиться с пути означает, что они "видят риски и "что, если" на каждом углу", — отмечает Кирстен.



Поэтому не ожидайте, что они примут участие в каких-либо импровизированных действиях. Кроме того, не ждите, что они раскроют свои истинные чувства.



"Мальчики и девочки-Козероги, как правило, замкнутые люди, которые не показывают своих эмоций, — говорит Андреева. Вместо этого они могут критиковать окружающих".



Самый негативный знак: Скорпион



Астрологи сходятся во мнении, что Скорпион — самый негативный знак зодиака. Как Рак и Рыбы, это очень чувствительный водный знак. Как и Козерог, они держат свои чувства взаперти.



"Скорпионам обычно трудно доверять другим из-за прошлых обид", — объясняет Кирстен.



Из-за того, что они так скептически относятся ко всем, они "ожидают подвоха повсюду и имеют несколько пессимистичный взгляд на мир", — говорит Андреева.



Их эмоции экстремальны, когда они чувствуют, что с ними поступили несправедливо.



"Скорпионы очень склонны затаивать обиды или мстить", — добавляет Клэр, которая говорит, что они "иногда могут показаться собственниками, ревнивцами и властными людьми".

