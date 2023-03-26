



Ассоциация отелей: количество туристов в Израиле уменьшилось

Ассоциация отелей сообщила сегодня, что в феврале прошлого года количество туристов в Израиле сократилось на 17%, и их число составило около 727 тысяч человек.



В совокупности за январь и февраль 2023 года количество ночей, проведенных туристами в отелях Израиля сократилось на 21%. Ночевки в Израиле в феврале составили около 902 тысяч человек, что на 3% меньше, чем в феврале 2022 года, и на 15% больше, чем в феврале 2019 года.



Общее количество ночевок составило около 1,6 миллиона туристов, что на 2% меньше по сравнению с февралем 2019 года. Заполняемость номеров по стране составила около 60% по сравнению с примерно 42% в феврале 2022 года и 64% в феврале 2019 года.