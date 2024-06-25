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Ассанж отпущен из британской тюрьмы: что его ждет
25.06.2024 11:56 Алина Груднева

Ассанж отпущен из британской тюрьмы: что его ждет

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж отпущен из британской тюрьмы, он уже вылетел из Великобритании.

Ранее с прокуратурой США была заключена сделка о признании вины, однако она пока что не финализирована.

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Решающее судебное заседание по делу Ассанжа состоится на острове Сайпан 26 июня. По предварительным данным, его могут приговорить к пяти годам заключения. В срок будет зачтено время, проведенное в британской тюрьме.

В свою очередь, жена Ассанжа сообщает, что ее мужа отпустят на свободу после подписания судьей соответствующего соглашения, заключенного между журналистом и американским минюстом.

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