



Аромат желания: Том Форд презентует новую версию иконического парфюма Cafe Rose

Более желанного подарка на Рош а-Шана и представить нельзя: новая версия аромата, впервые выпущенного в 2012 году и ставшего культовым, Tom Ford Cafe Rose Eau de Parfum 2023.



Дизайнер Высокой моды Том Форд впервые выпустил духи Café Rose в 2012 году в коллекции Private Blend, представляющей его личную парфюмерную лабораторию. Это был манящий, экзотический, цветочный аромат-унисекс.







В 2023 году дизайнер выпускает новую женственную версию Café Rose в эксклюзивной коллекции Signature. Новый парфюм – это чувственный туман наслаждений, соединяющий в неверной дымке утонченную страсть ночной розы со шквальным порывом аромата черного кофе.



Уникальное сочетание турецкой розы и черного кофе сливается с насыщенными цветочными нотами болгарской розы и иланг-иланга с Коморских островов и играет пряными и теплыми оттенками кориандра, пачули и кардамона на базе ладана и сандала.







Новый прозрачный дизайнерский флакон Cafe Rose Eau de Parfum фиолетового цвета с блестящим полированным бронзовым колпачком заключает этот соблазнительный и глубокий аромат в не менее драгоценную оболочку.



Ароматы Tom Ford узнаются с первой молекулы, их просто невозможно спутать ни с чем другим. Это чувственная роскошь, поражающая до глубины души и пробуждающая глубинные фантазии. Специально для ароматов бренда ученые выводят невиданные в природе цветы, а драгоценные ингредиенты парфюмов получают способом ручной дистилляции, наиболее ценимым мастерами-парфюмерами во все времена.







Цена 485 шек за 50 мл и 715 шек за 100 мл.



Новый аромат уже в сетях «Супер-Фарм», April, «Машбир ле-Цархан», BeyondSkin, BE и Glam 42.