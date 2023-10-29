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Арнольд Шварценеггер: я был бы отличным президентом США
29.10.2023 09:43 Анатолий Кравченко

Арнольд Шварценеггер: я был бы отличным президентом США

Арнольд Шварценеггер, звезда Голливуда и бывший губернатор штата Калифорния дал интервью телеканалу ВВС. Сречи прочего, американский актер заявил, что он бы был неплохим президентом США.

Впрочем, американское законодательство не позволяет уроженцу Австрии баллотироваться на высший государственный пост, хотя в текущей ситуации у Арнольда были бы неплохие шансы выиграть выборы от Республиканской партии.

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