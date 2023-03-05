



Армейская бригада "Гивати" отмечает 40-летие

На прошлой неделе в Международном конференц-центре в Иерусалиме, Израиль, состоялось мероприятике, посвященное 40-летию пехотной бригады "Гивати".



До того, как бригада была официально создана в 1983 году, солдаты бригады "Гивати" участвовали в Войне за независимость в 1948 году. С тех пор бригада принимала участие в операциях как в центральном Израиле, так и в Газе.



Мероприятие возглавил Элиэзер Толедано, командующий южным командованием.



Бригадный генерал Надав Лотан, командир 162-й дивизии и полковник Элиад Моати, командир бригады "Гивати", присутствовали на праздновании вместе с бывшими командирами и дополнительным действующим и резервным контингентом.



"Боевые солдаты бригады "Гивати" — вы мои солдаты. Вы ведете контртеррористическую деятельность, чтобы защитить Государство Израиль и его гражданское население, — сказал Толедано. — Гордитесь тем, что вы — боевые солдаты. Народ Израиля Всегда и всегда буду верить в бригаду "Гивати". Я надеюсь, что бригада продолжит действовать в духе ЦАХАЛа".



"Наследие Бригады Гивати восходит к созданию Государства Израиль. Мои солдаты, я горжусь вами за ваше чувство миссии и высокие моральные принципы, — добавил командир бригады Моати. Я горжусь тем, что вы приехали из разных уголков страны и несете безопасность Государства Израиль на своих плечах".

