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Ариэльский университет предоставит жителям Юга студенческие общежития
08.10.2023 21:40 Наталья Богинская

Ариэльский университет предоставит жителям Юга студенческие общежития

В Ариэльском университете начал работу Центр помощи студентам, преподавателям и сотрудникам, которые нуждаются в поддержке. Кроме того, Центр оказывает содействие тем резервистам из числа сотрудников и студентов, которые в настоящее время призваны на военную службу.

На этой неделе занятий и экзаменов не будет, а мероприятия, связанные с началом учебного года, перенесены. Уведомления о проведении медицинских занятий будут выданы деканами отдельно.

Кроме того, Ариэльский университет приглашает жителей юга в свои благоустроенные студенческие общежития.

Для получения дополнительной информации нужно позвонить в деканат по телефону 03-9066318.

Телефон для связи в экстренных случаях 054-7766358.

По вопросам размещения в общежитии обращаться по телефонам 03-906-9111 или 054-7766396.

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