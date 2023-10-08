



Ариэльский университет предоставит жителям Юга студенческие общежития

В Ариэльском университете начал работу Центр помощи студентам, преподавателям и сотрудникам, которые нуждаются в поддержке. Кроме того, Центр оказывает содействие тем резервистам из числа сотрудников и студентов, которые в настоящее время призваны на военную службу.



На этой неделе занятий и экзаменов не будет, а мероприятия, связанные с началом учебного года, перенесены. Уведомления о проведении медицинских занятий будут выданы деканами отдельно.



Кроме того, Ариэльский университет приглашает жителей юга в свои благоустроенные студенческие общежития.



Для получения дополнительной информации нужно позвонить в деканат по телефону 03-9066318.



Телефон для связи в экстренных случаях 054-7766358.



По вопросам размещения в общежитии обращаться по телефонам 03-906-9111 или 054-7766396.