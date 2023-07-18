



Ариана Гранде разводится с Далтоном Гомесом спустя два года после свадьбы

Популярная американская певица и актриса Ариана Гранде и ее муж, риэлтор Далтон Гомес “движутся к разводу”. Об этом сообщило издание TMZ со ссылкой на источник из близкого окружения пары.



Ариана и Далтон жили раздельно с декабря прошлого года, когда актриса начала сниматься в фильме “Злая” и расстались в январе. Инсайдеры говорят, что у пары были проблемы в браке и до этого.



Несколько месяцев назад они безуспешно пытались примириться. Кроме того, в конце прошлой недели Ариана появилась без обручального кольца на Уимблдоне.



“Гранде и Гомес остаются друзьями и до сих пор регулярно разговаривают по телефону”, но, по словам источников, “их браку конец”.



Интересно, что всего несколько месяцев назад Ариана публично поздравляла мужа со второй годовщиной свадьбы. Пара связала себя узами брака в мае 2021 года на частной церемонии в доме певицы в Монтесито.