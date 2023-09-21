



Ариана Гранде отказалась от ботокса: хочет "заслуженные морщинки" в 30 лет

Американская певица Ариана Гранде решила больше не пользоваться ботоксом, чтобы подчеркнуть природные морщинки, которые якобы у нее появились в 30 лет.



Об этом она рассказала модному глянцу Vogue.



По словам Арианы, раньше она "прятала" мимические морщинки вокруг глаз толстым слоем макияжа, а также прибегала к ботоксу. Но теперь она пересмотрела свое отношение к красоте.



"За эти годы у меня была тонна наполнителей для губ и ботокса. Теперь я хочу увидеть мои заслуженные морщинки. Я надеюсь, что морщины вокруг моей улыбки будут становиться все глубже и глубже. Старение может быть таким прекрасным", - сказала она.



Гранде не исключила возможности того, что лет через 10 все же возобновит инъекции.

