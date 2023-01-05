



Аргентина переживает бум "родильного туризма" среди россиянок

Аргентина переживает бум так называемого "родильного туризма", поскольку сотни россиянок приезжают в южноамериканскую страну, чтобы родить детей.



Как сообщает The Guardian, россиянки пользуются безвизом в Аргентину, чтобы дать своим детям привилегии второго гражданства.



Георгий Полин, глава консульского отдела посольства России в Аргентине, подсчитал, что в 2022 году в Аргентину переехало от 2000 до 2500 россиян, многие из которых, по его словам, были россиянками, планирующими родить в стране.



По его прогнозам, в 2023 году это число может возрасти до 10 000.



"Все ищут варианты выхода из сложившейся ситуации в России. Предоставляя своему ребенку аргентинский паспорт, я даю ему свободу", - прокомментировала ситуацию Ева Пекурова, управляющая агентством, которое оформляет проездные документы, проживание и пребывание в больнице для беременных россиянок, рожающих за границей. Сама Пекурова рожала в прошлом году в Буэнос-Айресе.