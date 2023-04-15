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Арестованный в РФ американский журналист написал первое письмо родным
15.04.2023 19:19 Алина Груднева

Арестованный в РФ американский журналист написал первое письмо родным

Арестованный в России по обвинению в шпионаже американский журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович написал свое первое письмо родным.

В настоящее время, американец находится в СИЗО "Лефортово".

Гершкович отметил, что очень любит и обнимает своих близких, а также не теряет надежды.

"Получил ваши слова поддержки от адвокатов. Спасибо вам большое. До скорой встречи. Пишите", - написал он.

Семья журналиста получила письмо от него пятницу, 14 апреля. Послание родным он написал от руки на русском языке.

"Мама, ты, к сожалению, к лучшему или худшему, но подготовила меня к тюремной еде. Утром на завтрак нам дают горячую пшенную, овсяную или пшеничную кашу. Вспоминаю свое детство", - написал он своей матери Элле Мильман.

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