



Арестованный в РФ американский журналист написал первое письмо родным

Арестованный в России по обвинению в шпионаже американский журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович написал свое первое письмо родным.



В настоящее время, американец находится в СИЗО "Лефортово".



Гершкович отметил, что очень любит и обнимает своих близких, а также не теряет надежды.



"Получил ваши слова поддержки от адвокатов. Спасибо вам большое. До скорой встречи. Пишите", - написал он.



Семья журналиста получила письмо от него пятницу, 14 апреля. Послание родным он написал от руки на русском языке.



"Мама, ты, к сожалению, к лучшему или худшему, но подготовила меня к тюремной еде. Утром на завтрак нам дают горячую пшенную, овсяную или пшеничную кашу. Вспоминаю свое детство", - написал он своей матери Элле Мильман.



