



Арест одиозного блогера Эндрю Тейта в Румынии продлен на месяц

Суд Бухареста продлил срок содержания под стражей скандального блогера Эндрю Тейта, в отношении которого ведется расследование по подозрению в торговле людьми и изнасиловании.



По словам прокуроров, он и его брат Тристан будут находиться за решеткой еще месяц.



"По ходатайству обвинения суд принял решение о продлении срока содержания под стражей двух братьев Тейт до 27 февраля", — сказала пресс-секретарь Управления по борьбе с организованной преступностью и терроризмом Румынии Рамона Болла.



Бывший кикбоксер Тейт вместе со своим младшим братом и двумя румынскими женщинами находятся под следствием по обвинению в "создании организованной преступной группы, торговле людьми и изнасиловании".





