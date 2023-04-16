



Апрельские "метеоритные дожди": сегодня начнется метеорный поток Лириды

Те, кто любит наблюдать за "падающими звездами" в небе, будут иметь возможность в эти выходные наблюдать явление "Апрельские Лириды".



Эти метеоры являются одними из старейших известных, а первые известные записи о них появились 27 веков назад. Метеорный поток Лириды также является первым значительным метеорным потоком после метеорного потока Квадрантиды, который появился 3 января. С того времени — почти 16 недель — небесный календарь был лишен каких-либо значительных метеорных явлений .



Эксперт НАСА по метеорам Питер Дженнискенс отмечает: "Ежегодный поток Лирид… всегда был моим любимым. После низкой метеоритной активности в холодные месяцы февраля и марта этот поток является пресловутой "ласточкой весны" для наблюдателей в северном полушарии".



Лириды представляют собой ежегодный поток довольно быстрых метеоров, которые можно увидеть каждую ночь с 16 до 25 апреля. В этом году пик Лирид, по прогнозам, придется на вечерние часы 22 апреля. Однако, "прайм-тайм" для наблюдения этих метеоров в небе наступит в предрассветные часы воскресенья, 23 апреля, когда убывающая луна не будет мешать наблюдениям.



Один наблюдатель во время пика может насчитать от 10 до 20 метеоров в час.



Самые интенсивные Лириды наблюдались 20 апреля 1803 года, когда за час можно было наблюдать до 700 "падающих звезд".



Метеоры "казалось, падали со всех точек неба в таком количестве, что напоминали ливень из небесных ракет", говорится в документах того времени.



В 1945 году японский наблюдатель насчитал 112 метеоров всего за 67 минут, а в 1982 году несколько наблюдателей из Флориды и Колорадо видели от 90 до 100 лирид в час.



Таким образом, кажется, что иногда с Лиридами могут быть неожиданные сюрпризы, хотя расчеты некоторых метеорологов предполагают, что следующий всплеск активности произойдет не ранее 2040 года.



