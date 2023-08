Apple выплатит 500 млн долларов владельцам iPhone

Apple запускает выплаты на 500 млн долл для пользователей. По результатам судов признано, что компания умышленно замедляла старые iPhone, чтобы пользователи шли на покупку новых моделей. Об этом сообщает издание The Mercury News.



Apple с релиза iOS 10 специально занижала продуктивность своих смартфонов для увеличения "жизни" изношенных аккумуляторов. Пользователей никто не уведомлял. Мировой договор касается iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus и iPhone SE.



Общее количество пострадавших исчисляется в 3 млн. Каждый может рассчитывать на компенсацию в 65 долл.