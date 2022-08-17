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Apple презентует iPhone 14: названа дата
17.08.2022 20:16 Ольга Белозерова

Apple презентует iPhone 14: названа дата

Компания Apple представит новый iPhone 14 уже 7 сентября.

Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на источники, "разбирающиеся в этом вопросе". 

Как отмечается, будет представлена линейка iPhone 14, а также несколько новых компьютеров Mac, недорогих и дорогих iPad и три модели Apple Watch.

"Apple, похоже, чувствует себя лучше, чем ее конкуренты: iPhone хорошо продавался в прошлом квартале, и компания дала понять поставщикам, что не предвидит падения спроса", - пишет Bloomberg.

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