



Apple презентует iPhone 14: названа дата

Компания Apple представит новый iPhone 14 уже 7 сентября.



Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на источники, "разбирающиеся в этом вопросе".



Как отмечается, будет представлена линейка iPhone 14, а также несколько новых компьютеров Mac, недорогих и дорогих iPad и три модели Apple Watch.



"Apple, похоже, чувствует себя лучше, чем ее конкуренты: iPhone хорошо продавался в прошлом квартале, и компания дала понять поставщикам, что не предвидит падения спроса", - пишет Bloomberg.