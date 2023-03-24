



Apple намерена тратить $1 млрд в год на выпуск фильмов для кинотеатров

Apple планирует тратить $1 млрд в год на производство фильмов, которые будут выходить в кинотеатрах, что является частью амбициозных усилий по повышению своего авторитета в Голливуде и привлечению подписчиков на свой стриминговый сервис, пишет Bloomberg.



Apple обратилась к киностудиям с предложением о сотрудничестве для выпуска нескольких фильмов в кинотеатрах в этом году и еще нескольких фильмов в будущем. В список потенциальных релизов входят фильм Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны" с Леонардо Ди Каприо в главной роли, шпионский триллер "Аргайл" от режиссера Мэттью Вона и "Наполеон", драма Ридли Скотта о французском завоевателе.



Большинство предыдущих оригинальных фильмов Apple были либо эксклюзивными для стримингового сервиса, либо выходили в ограниченном количестве кинотеатров.



По оценкам, Apple TV+ имеет от 20 млн до 40 млн подписчиков, что меньше, чем у конкурентов, таких как Netflix и Disney+.

