



Apple анонсировала презентацию новинок в сентябре

Компания Apple проведет 12 сентября презентацию, на которой могут представить новую линейку iPhone и умные часы, пишет агентство Reuters.



Мероприятие состоится в Театре Стива Джобса в его штаб-квартире в Купертино (штат Калифорния), согласно приглашениям от самой дорогой компании в мире.



Аналитики заявили, что Apple попытается привлечь покупателей рядом новых функций своего флагманского устройства, поскольку это происходит на фоне падения спроса на смартфоны во всем мире.



По словам аналитика TF International Securities Минг-Чи Куо, самый дорогой вариант iPhone нового поколения будет иметь камеру-перископ, которая может улучшить возможности масштабирования в 5 и более раз.



Ожидаемая линейка часов может иметь новый процессор на базе чипа Apple A15 Bionic, который уже использовался в предыдущих моделях iPhone, и повысит производительность.



