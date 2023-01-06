



Анти-ЛГБТ закон в действии: в Москве оштрафован мужчина

В Москве на 100 тысяч рублей оштрафовали мужчину за "пропаганду" нетрадиционных сексуальных отношений.



Об этом сообщает "РИА Новости".



Соответствующее постановление вынес мировой судья района Беговой в российской столице.



По данным издания, мужчину привлекли к административной ответственности по статье КоАП "Занятие проституцией". Подсудимый подтвердил, что в течение двух лет занимался оказанием интимных услуг. За это его оштрафовали на 1,5 тысяч рублей.



Позже был рассмотрен новый протокол по статье "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений в сети "Интернет". Речь идет о публикации анкеты на сайте.



По версии суда, мужчина создавал "привлекательный образ нетрадиционным отношениям" путем размещения фотографий в женском образе и с обнаженной грудью. В итоге, его оштрафовали на 100 тысяч рублей.