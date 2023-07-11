



Аномальная жара в Израиле: как защититься?

Согласно отчету Израильской метеорологической службы, начиная со среды ожидается, что аномальная жара охватит весь Израиль, и к концу недели еще усилится. Минздрав подготовил несколько важных советов, как не навредить своему здоровью от жары, пишет jpost.



Пожилому населению и особенно больным с хроническими заболеваниями рекомендуется соблюдать осторожность и максимально избегать пребывания на солнце и физических нагрузок, обязательно нужно пить воду и находиться в кондиционируемых помещениях.



Кроме того, в часы пик жары рекомендуется оставаться в месте, где есть кондиционер. Если нет кондиционера, Минздрав советует несколько часов находиться в общественном месте, где он есть и сократить продолжительность пребывания на солнце.



Вентиляторы помогают, но при повышении температуры выше 35 градусов Цельсия они не справляются. В жару нужно закрывать жалюзи и шторы, чтобы уменьшить проникновение солнечных лучей. Кроме того, рекомендуется купаться в прохладной воде и носить легкую, легкую и удобную одежду.



Необходимо избегать выхода на улицу в часы пиковой жары. Деятельность вне дома желательно ограничить ранними утренними или вечерними часами.



В самые жаркие часы желательно отдыхать. Если все-таки необходимо заниматься физическими упражнениями, обязательно надо пить больше воды во время занятий, чтобы избежать обезвоживания.



При выходе на улицу рекомендуется надевать широкополую шляпу, солнцезащитные очки, легкую и удобную одежду, а также нанести солнцезащитный крем. Нельзя оставаться (и оставлять других людей) в припаркованном автомобиле с закрытыми окнами.



Кроме сладких напитков, напитков, содержащих кофеин и алкоголь необходимо выпивать 8-10 стаканов воды в день.



Людям, которым свойственны следующие состояния, необходимо проконсультироваться с врачом: сердечно-сосудистые заболевания, ожирение, другие хронические заболевания, психические расстройства, а также во время острых заболеваний или обезвоживания. К уязвимым группам населения относятся также люди, принимающие препараты, действующие на центральную нервную систему, например, лекарства для релаксации, сна, болезни Паркинсона и некоторых психических расстройств. Эти препараты могут повышать чувствительность к тепловым ударам.

