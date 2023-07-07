



Аномальная жара и наводнения в Китае: погода бьет полувековые рекорды

Китай по-прежнему страдает от экстремальных погодных условий, от обширных наводнений на юго-западе и продолжающейся жары, которая оказывает давление на электроснабжение на севере.

Ртутный столбик термометров достиг несезонных рекордных уровней в мае и июне этого года, при этом пик спроса на электроэнергию был зарегистрирован в конце мая, на месяц раньше, чем в прошлом году, а в Шанхае 29 мая была зафиксирована рекордно высокая температура за 150 лет — 36,7. C (98 F), затмив предыдущий максимум 35,7 C (96,3 F), зафиксированный в мае 1876 года.



Красный уровень опасности — самый высокий в трехуровневой системе предупреждений — был объявлен для Пекина в четверг, в то время как в провинциях Хэбэй и Хэнань ожидается, что температура превысит 40 градусов.



Работодателям в Пекине было приказано прекратить работу на открытом воздухе в четверг, поскольку прогнозируется, что жара в столице достигнет 40 градусов по Цельсию (104 F).



На юго-западе, в частности в провинции Сычуань и муниципалитете Чунцин, где проживает около 31 миллиона человек, наводнения смыли автомобили и дома, в результате чего в среду 15 человек погибли и четверо пропали без вести.



На сегодняшний день только в провинции Сычуань перемещены десятки тысяч человек, при этом власти прогнозируют, что проливные дожди ожидаются как минимум в 11 из 31 провинции Китая. Наводнения, вероятно, продолжатся в ближайшие дни.



Спасатели переправляли жителей деревни в безопасное место на надувных лодках, а широко распространенное в социальных сетях видео показывает, как наводнение смыло целые здания.

At least 15 people were killed following heavy rain in China while the country also battles intense heat waves pic.twitter.com/pY2JcJSPkD — NowThis (@nowthisnews) July 6, 2023