Аномальная жара и наводнения в Китае: погода бьет полувековые рекорды
Китай по-прежнему страдает от экстремальных погодных условий, от обширных наводнений на юго-западе и продолжающейся жары, которая оказывает давление на электроснабжение на севере.
Ртутный столбик термометров достиг несезонных рекордных уровней в мае и июне этого года, при этом пик спроса на электроэнергию был зарегистрирован в конце мая, на месяц раньше, чем в прошлом году, а в Шанхае 29 мая была зафиксирована рекордно высокая температура за 150 лет — 36,7. C (98 F), затмив предыдущий максимум 35,7 C (96,3 F), зафиксированный в мае 1876 года.
Красный уровень опасности — самый высокий в трехуровневой системе предупреждений — был объявлен для Пекина в четверг, в то время как в провинциях Хэбэй и Хэнань ожидается, что температура превысит 40 градусов.
Работодателям в Пекине было приказано прекратить работу на открытом воздухе в четверг, поскольку прогнозируется, что жара в столице достигнет 40 градусов по Цельсию (104 F).
На юго-западе, в частности в провинции Сычуань и муниципалитете Чунцин, где проживает около 31 миллиона человек, наводнения смыли автомобили и дома, в результате чего в среду 15 человек погибли и четверо пропали без вести.
На сегодняшний день только в провинции Сычуань перемещены десятки тысяч человек, при этом власти прогнозируют, что проливные дожди ожидаются как минимум в 11 из 31 провинции Китая. Наводнения, вероятно, продолжатся в ближайшие дни.
Спасатели переправляли жителей деревни в безопасное место на надувных лодках, а широко распространенное в социальных сетях видео показывает, как наводнение смыло целые здания.
Синоптики ожидают новых непогод, и не только для Китая. Во вторник Всемирная метеорологическая организация заявила, что Эль-Ниньо, циклическое погодное явление, повышающее температуру поверхности Тихого океана, возвращается после семилетнего отсутствия. Организация предупредила, что это явление, вероятно, приведет к экстремальным погодным явлениям во всем мире во второй половине этого года.
Во вторник температура на всей планете достигла своего "самого жаркого дня за десятилетия и, вероятно, столетия", побив рекорд, установленный накануне. В среду был зафиксирован третий рекордный максимум.
В настоящее время ожидается, что продолжающаяся в этом году аномальная жара в Китае затмит прошлогодний рекорд, когда промышленность была вынуждена сократить производство, чтобы уделить первоочередное внимание поставкам электроэнергии в жилые районы.
По данным Национального климатического центра Китая, в этом году уже было зафиксировано самое большое количество жарких дней за шесть десятилетий.