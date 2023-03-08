



Анна Семенович пытается забеременеть

Певица Анна Семенович призналась российским СМИ, что хочет завести ребенка со своим бойфрендом.



Личность возлюбленного певица не раскрыла. “Мы все еще пытаемся. Все будет хорошо, если Бог позволит. Один ребенок — это то, чего я желаю. Я очень сильно хочу девочку”, — заявила 43-летняя Анна Семенович.



Семенович также отметила, что в романтических отношениях все контролирует ее муж. Певица старается быть хорошим другом своему парню и не уступать его требованиям. Звезда утверждает, что впервые встретила своего возлюбленного в ресторане.



