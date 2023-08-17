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Анна Семенович призналась, что "отложила яйца"
17.08.2023 15:02 Алина Груднева

Анна Семенович призналась, что "отложила яйца"

Российская певица Анна Семенович посетила клинику, чтобы заморозить яйцеклетки.

Эту процедуру бывшая солистка группы "Блестящие" проходит уже не в первый раз в свои 43 года.

Знаменитость призналась, что вся процедура заняла буквально полчаса.

"Так комфортно. Я это называю "отложила яйца". Есть мифы, что процедура очень вредна, вызывает жуткие заболевания, типа онкологии, но это все бред. Девочки, я готова ответить на любые ваши вопросы, не надо ничего бояться", — написала она в соцсети.
 

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