



Англиканская церковь рассмотрит вопрос о гендерно-нейтральных обозначениях Бога

Англиканская церковь намерена рассмотреть вопрос об использовании гендерно-нейтральных терминов для обозначения Бога в молитвах, но не планирует отменять текущие службы. Эта проблема отражает растущую тенденцию о предполагаемом использовании местоимений, оскорбляющем или расстраивающем тех, кто не идентифицирует себя с полом, присвоенным им при рождении.



“Христиане с древних времен признавали, что Бог не является ни мужчиной, ни женщиной”, – сказал представитель церкви. “Тем не менее, разнообразие способов обращения к Богу и его описания в Священных Писаниях не всегда отражалось в наших службах”.



“У церкви нет планов по упразднению или существенному пересмотру молитв, и никакие изменения не могут быть внесены без “обширного обсуждения”, – добавил священник.



Епископ Майкл Ипгрейв, заместитель председателя церковной литургической комиссии, сообщил, что церковь “исследует использование гендерных определений в отношении Бога в течение нескольких лет”.



Обсуждение является попыткой Церкви, занимающей центральное место в одном из старейших христианских институтов мира, идти в ногу с быстро меняющимися представлениями о гендере и сексуальности в последние десятилетия.



“Церковная комиссия по вере и порядку будет работать с литургической комиссией над рассмотрением вопросов, связанных с гендерными терминами”, – сказал представитель англиканской церкви.