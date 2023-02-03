



Англиканская церковь отказывается венчать однополые пары в церкви

Англиканская церковь не позволит проводить однополые свадьбы в церкви, но разрешит священникам благословлять пары, поженившиеся на гражданской церемонии, что является последней главой в продолжающихся дебатах о правах ЛГБТ в различных христианских конфессиях.



После шестилетних дебатов по этому вопросу церковь заявила в среду, что епископы решили не менять фундаментальное учение церкви, "что священный брак заключается между одним мужчиной и одной женщиной на всю жизнь". В нем говорилось, что благословение священника — это самое большее, что можно сделать, не меняя церковного учения.



Архиепископ Кентерберийский, преподобнейший Джастин Уэлби, сказал, что этот шаг "похоже, зайдет слишком далеко для одних и недостаточно далеко для других", но выразил надежду, что это будет воспринято как изменение к общему благу. Церковь заявила, что также планирует принести извинения позднее на этой неделе ЛГБТК-сообществу за "отвержение, изоляцию и враждебность", с которыми они столкнулись в церквях, и за "то влияние, которое это оказало на их жизнь".



Дебаты о гомосексуализме взбудоражили англиканскую общину, глобальную семью церквей, насчитывающую около 100 миллионов членов. Хотя англиканская церковь является историческим прародителем, она не имеет общего руководства для всех общин, в отличие от католической церкви, у которой есть структура управления.



Ряд англиканских церквей, в том числе Епископальная церковь в США, разрешают однополые браки и рукоположение открыто гомосексуальных священнослужителей. В других местах Великобритании Шотландская епископальная церковь и Пресвитерианская церковь Шотландии разрешают однополые свадьбы. Англиканская церковь в Уэльсе разрешает благословение однополых отношений, но не однополых браков.



Но многие англиканские церкви в Африке и других странах юга выступают против этих практик на том основании, что они противоречат Священному Писанию. Прошлым летом епископы из Нигерии, Уганды и Руанды, представляющие примерно 44 миллиона из 100 миллионов англиканцев мира, согласно Всемирной христианской базе данных, бойкотировали Ламбетскую конференцию, периодическое собрание англиканских лидеров, протестуя против присутствия церквей с либеральным учением и практикой принятия гомосексуализма.



Известный сторонник однополых браков в англиканской церкви в среду раскритиковал решение епископов.



"Непоследовательность их предложений должны быть очевидны для всех и не понравятся никому, ни консерваторам, ни прогрессистам", — сказал преподобный Эндрю Форью-Кейн, капеллан Леди Маргарет Холл, Оксфордский университет, который состоит в однополом браке в соответствии с гражданским законодательством с 2014 года. — "Это не положит конец дебатам и борьбе в Совете Европы, и действительно может просто усложнить ситуацию для всех".



Джейн Озанн, известная англиканка и ЛГБТ-активистка, сказала, что это решение по-прежнему оставит однополые пары с чувством дискриминации. Но организация Christian Concern, выступавшая против однополых браков, назвала этот шаг "капитуляцией" и заявила, что он "уступает место празднованию однополых браков во всем, кроме названия".



Англия и Уэльс легализовали однополые браки в 2013 году, а вскоре после этого к ним присоединилась Шотландия, что побудило британских сторонников однополых браков заявить, что церкви пора последовать их примеру. Некоторые епископы высказались за изменение, как и ряд членов британского парламента.



Англиканская церковь является установленной церковью страны и поддерживается за счет государственных средств.

