



Английская актриса вышла замуж в платье и кроссовках

Английская актриса Вики МакКлюр, известная своими ролями в фильмах "По долгу службы" и "Это Англия", вышла замуж за своего возлюбленного Джонни Оуэном.



Пара держала свадьбу в тайне.



МакКлюр и Оуэн состояли в отношениях в течение 10 лет. Признание по поводу свадьбы актриса сделала в прямом эфире радиопередачи, которую вела ее дочь Кэти.



"У нас был самый удивительный и особенный день. Мы расстроены, что тебе пришлось уйти, но мы так гордимся тобой. Ты пропустила много танцев, но мы можем все повторить", - сказала актриса своей дочери.



Вики вышла замуж в свадебном платье в стиле бардо от Halfpenny London, фате и кроссовках. Для празднования пара выбрала классическую песню Happy Together группы The Turtles.





