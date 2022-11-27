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Ангелина Вовк поедет на фронт с Хрюшей и Степашей
27.11.2022 19:50 Аркадий Бочаровский

Ангелина Вовк поедет на фронт с Хрюшей и Степашей

Бывшая ведущая программы "Спокойной ночи, малыши" Ангелина Вовк пообещала отправиться "на СВО" в кампании Хрюши и Степашки

Вовк объяснила, что готова на многое для того, чтобы остановить "ту сторону". Телеведущая надеется, что может повлиять на конфликт на Украине, обратившись к подросшей аудитории детской телепередачи.

"Я им тоже сказки читала, вдруг меня услышат. Мне кажется, когда зазвучала бы музыка и они услышали мой голос, я бы им сказала: здравствуйте, девочки и мальчики, остановитесь, что вы делаете?" — сказала Вовк.
 

 

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