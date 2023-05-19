



Анджелина Джоли запускает модный дом

Голливудская актриса Анджелина Джоли запускает модный дом, который будет называться Atelier Jolie.



Об этом она объявила в соцсетях 17 мая.



Концепция Atelier Jolie предполагает, что дизайнерами будут клиенты, а команда швей будет воплощать их идеи.



"Atelier Jolie — место, где творческие люди могут сотрудничать с cемьей опытных портных, модельеров и мастеров со всего мира. Это связано с моей благодарностью и глубоким уважением ко многим портным и мастерам, с которыми я работала на протяжении многих лет, желанием использовать высококачественные винтажные материалы и уже имеющиеся ткани. Я с нетерпением жду возможности вырастить это вместе с вами", — написала Анджелина Джоли.



В Atelier Jolie можно будет ремонтировать или перерабатывать вещи из своего шкафа, которые нужно освежить, улучшить посадку или обновить.