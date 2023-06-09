



Анджелина Джоли решила сменить имидж: как выглядит голливудская красавица

Голливудская красавица Анджелина Джоли решила кардинально изменить имидж.



В частности, актриса перекрасилась, превратившись из жгучей шатенки в блондинку.



Соответствующая фотография опубликована в Instagram-канале Chloе. Снимок был сделан во время встречи Джоли с креативным директором модного бренда Габриэлой Херст.



Многочисленные поклонники в комментариях сказали, что с новым оттенком волос актриса выглядит "свежее" и "моложе".

