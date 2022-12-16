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Анджелина Джоли привела дочку в Капитолий
16.12.2022 01:22 Алина Груднева

Анджелина Джоли привела дочку в Капитолий

Голливудская звезда Анджелина Джоли привела приемную дочку Захару в Капитолий.

 
Об этом она рассказала поклонникам в Instagram.
 
По словам Джоли, целью визита в Капитолий было новое положение в законодательстве, направленное на защиту жертв преступлений, которое она активно продвигает.
 
"В настоящее время в федеральном правительстве нет метода, который предоставил бы жертвам преступлений право доступа к их собственным записям о преступлениях, которые они пережили и о которых сообщали. Это проблема всей страны", - пояснила актриса и посол доброй воли.
 
По ее словам, выжившим нужны их записи о сообщениях о преступлениях, которые они или их дети пережили, чтобы отстаивать предоставление помощи при травмах, а также судебные приказы о защите от домашнего насилия.
 
Джоли с дочкой встретились с законодателями и членами Совета по гендерной политике Белого Дома.
 

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