



Анджелина Джоли привела дочку в Капитолий

Голливудская звезда Анджелина Джоли привела приемную дочку Захару в Капитолий.

Об этом она рассказала поклонникам в Instagram.

По словам Джоли, целью визита в Капитолий было новое положение в законодательстве, направленное на защиту жертв преступлений, которое она активно продвигает.

"В настоящее время в федеральном правительстве нет метода, который предоставил бы жертвам преступлений право доступа к их собственным записям о преступлениях, которые они пережили и о которых сообщали. Это проблема всей страны", - пояснила актриса и посол доброй воли.

По ее словам, выжившим нужны их записи о сообщениях о преступлениях, которые они или их дети пережили, чтобы отстаивать предоставление помощи при травмах, а также судебные приказы о защите от домашнего насилия.

Джоли с дочкой встретились с законодателями и членами Совета по гендерной политике Белого Дома.