Знаменитая актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли прилетела в пострадавший от наводнений Пакистан.



Об этом сообщил Международный комитет спасения (IRC).



В организации заявили, что Джоли приехала в Пакистан, чтобы "засвидетельствовать и понять ситуацию, а также услышать от людей, которые непосредственно пострадали, об их потребностях и о шагах по предотвращению таких страданий в будущем".







JUST IN: We’re so grateful to Angelina Jolie for visiting IRC's response to the devastating floods in Pakistan — and for helping us bring attention to the effects of the climate crisis.



Here are some of the stories the people of Pakistan shared with her. (1/4) pic.twitter.com/gK6TnLvJUC