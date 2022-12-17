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Анджелина Джоли покидает пост посланника ООН по делам беженцев
17.12.2022 07:52 Ольга Белозерова

Анджелина Джоли покидает пост посланника ООН по делам беженцев

Актриса Анджелина Джоли заявила, что покидает пост посланника ООН по делам беженцев спустя более 20 лет.

Об этом обладательница "Оскара" написала в социальных сетях.

"Спустя более 20 лет сегодня я ухожу в отставку со своей работы в агентстве ООН по делам беженцев. Теперь я буду работать с организациями, возглавляемыми людьми, наиболее непосредственно затронутыми конфликтом, которые дают им самый большой голос", - написала Джоли.

Звезда не раскрыла, с какими организациями будет сотрудничать после работы в ООН.

УВКБ ООН заявило, что Анджелина Джоли была одним из самых влиятельных защитников прав беженцев.

 

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