



Анджелина Джоли покидает пост посланника ООН по делам беженцев

Актриса Анджелина Джоли заявила, что покидает пост посланника ООН по делам беженцев спустя более 20 лет.



Об этом обладательница "Оскара" написала в социальных сетях.



"Спустя более 20 лет сегодня я ухожу в отставку со своей работы в агентстве ООН по делам беженцев. Теперь я буду работать с организациями, возглавляемыми людьми, наиболее непосредственно затронутыми конфликтом, которые дают им самый большой голос", - написала Джоли.



Звезда не раскрыла, с какими организациями будет сотрудничать после работы в ООН.



УВКБ ООН заявило, что Анджелина Джоли была одним из самых влиятельных защитников прав беженцев.



