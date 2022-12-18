



Анджелина Джоли покидает пост посла доброй воли в ООН

Популярная голливудская актриса Анджелина Джоли покидает пост посла доброй воли в ООН.

Об этом сообщило Агентство ООН по делам беженцев.

"Один из самых влиятельных сторонников прав беженцев, госпожа Джоли будет продолжать работать над развитием более равноправной, справедливой и инклюзивной международной системы", – сказано в сообщении.

Пост посла доброй воли Джоли занимала в течение 20 лет. На эту должность ее назначило Управление Верховного комиссара по делам беженцев ООН в 2012 году.