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Анджелина Джоли покидает пост посла доброй воли в ООН
18.12.2022 08:15 Алина Груднева

Анджелина Джоли покидает пост посла доброй воли в ООН

Популярная голливудская актриса Анджелина Джоли покидает пост посла доброй воли в ООН.

 
Об этом сообщило Агентство ООН по делам беженцев.
 
"Один из самых влиятельных сторонников прав беженцев, госпожа Джоли будет продолжать работать над развитием более равноправной, справедливой и инклюзивной международной системы", – сказано в сообщении.
 
Пост посла доброй воли Джоли занимала в течение 20 лет. На эту должность ее назначило Управление Верховного комиссара по делам беженцев ООН в 2012 году.

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