Анджелина Джоли покидает пост посла доброй воли в ООН
Популярная голливудская актриса Анджелина Джоли покидает пост посла доброй воли в ООН.
Об этом сообщило Агентство ООН по делам беженцев.
"Один из самых влиятельных сторонников прав беженцев, госпожа Джоли будет продолжать работать над развитием более равноправной, справедливой и инклюзивной международной системы", – сказано в сообщении.
Пост посла доброй воли Джоли занимала в течение 20 лет. На эту должность ее назначило Управление Верховного комиссара по делам беженцев ООН в 2012 году.