



Анджелина Джоли “подколола” Брэда Питта, подавая новый иск против него

Скандальная судебная тяжба между Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом продолжается. Дело связано с их общей винодельней Chateau Miraval, которую супруги приобрели в 2008 году.



Актриса подала новый иск в суд, в котором высмеяла Питта за его высказывания о том, что он построил их винный бизнес. Об этом сообщает Page Six.



В документах сказано, что бывший муж Джоли “посещал виноградники только для того, чтобы полюбоваться работой французских рабочих, собственно и создавших этот бизнес”.



“Питт – актер, а не винодел. Он имеет дело с иллюзиями, а не с грязью и виноградом”, – сказала Джоли.