



Анджелина Джоли опубликовала фото разрушения россиянами Каховской ГЭС

Знаменитая голливудская актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли опубликовала в своем Instagram пост ко Всемирному дню беженцев. В нем она поделилась фотографией девочки из Бучи и жителей Афанасьевки на Николаевщине, которые спасаются от подтопления, вызванного подрывом Каховской ГЭС.



"Беженцы – это люди, которые бежали от войны, насилия, конфликтов или преследований и пересекли международную границу. Прежде всего, они пережили самые плохие и самые экстремальные ситуации на Земле. Они заслуживают нашего уважения.



В этот день, пожалуйста, найдите минутку, чтобы рассмотреть вопрос о более чем 100 миллионах людей, проживающих такую жизнь. Десятки миллионов из них дети. Всем моим друзьям, которые являются беженцами, я имею честь знать вас и я уважаю вас сегодня и каждый день #RefugeeDay #WorldRefugeeDay", отметила Джоли".







