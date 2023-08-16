



Анджелина Джоли наняла 15-летнюю дочь на работу

48-летняя американская актриса Анджелина Джоли наняла свою 15-летнюю дочь Вивьен ассистенткой. Об этом пишет Page Six.



Дочь Джоли и Брэда Питта будет работать на предстоящем бродвейском спектакле "Аутсайдеры".



"Вел напоминает мне мою мать тем, что она не сосредоточена на том, чтобы быть в центре внимания, а на том, чтобы быть поддержкой для других творческих людей", - призналась голливудская знаменитость, имея в виду мать Маршелин Бертран.



"Она очень вдумчиво и серьезно относится к театру и упорно трудится", - добавила Джоли.



Источник рассказал, что 15-летняя Вивьен "влюбилась" в спектакль, когда она сопровождала свою маму на мировую премьеру в Сан-Диего, штат Калифорния, в начале 2023 года.



"Анджелина с детства водила свою дочь Вивьен в театр. Анджелина и Вивьен встретились со Сьюзан Гинтон, которая была примерно такого же возраста, как Вивьен, когда она писала роман", – объяснил инсайдер.



Кроме того, источник отметил, что разговор с Гинтоном вдохновил актрису взять на себя роль главного продюсера бродвейского шоу.

Другой источник, близкий к Джоли, сообщил, что она хочет, чтобы мюзикл "откликнулся среди молодежи".



Вивьен и ее брат-близнец Нокс – младшие дети Джоли и Брэда Питта.