



Анатолий Карпов рассказал о причинах госпитализации в Институт Склифосовского

Экс-чемпион мира по шахматам и депутат Госдумы Анатолий Карпов рассказал aif.ru, что оказался в Институте Склифосовского из-за травмы головы, полученной при падении.



«Я действительно лежал в Институте Склифосовского, в довольно сложном состоянии. <...> Я поскользнулся, упал и получил не слишком серьёзное сотрясение мозга, однако последствия этого падения были далеко не столь плачевными», — сказал он.



Политик опроверг слухи о том, что попал в больницу с переломами ребер, ноги и других частей тела. Также на него не нападали неизвестные.

В больнице врачи обнаружили у него проблемы с легкими, поэтому ему пришлось задержаться в медучреждении.



«Уже в больнице у меня выявилась проблема с лёгкими, которую врачи, по счастью, смогли быстро нейтрализовать. В пятницу, 28 октября, я упал, а 2–3 ноября уже был в норме», — добавил он.



Полное интервью с Анатолием Карповым читайте на сайте aif.ru сегодня в полночь.

